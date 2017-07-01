Facebook испытал беспилотник, который обеспечит интернетом труднодоступные места (видео)

Facebook со второй попытки успешно испытал беспилотник Aquila. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на страницу Марка Цукерберга, гендиректора компании.

Aquila работает на солнечной энергии. По словам Цукерберга, дрон поможет представить доступ в интернет людям из далеких уголков Земли. В июне прошлого года беспилотный самолёт совершил свой первый неудачный полёт в Юме. 96-минутный рейс закончился крушением из-за плохих погодных условий. Во второй раз Aquila продержался в воздухе 1 час 46 минут и совершил удачное приземление.

Представители Facebook учли ошибки пробного полёта и внесли изменения в конструкцию дрона. Теперь Aquila имеет новые спойлеры, увеличивающие сопротивление и уменьшающие подъём при посадке. Также беспилотный самолёт получил более гладкую поверхность и горизонтальный пропеллер для остановки беспилотника. Дрон Aquila не имеет шасси, его посадка производится на кевларовые подушки, прикрепленные к моторным стручкам.