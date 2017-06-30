Российские учёные впервые вживили в глаз киберсетчатку

Сотрудники Научно-клинического центра оториноларингологии ФМБА России провели первую в истории страны операцию по вживлении киберсетчатки в человеческий глаз. Об этом сообщает "РИА Новости"
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Искусственную сетчатку имплантировали в глаз 59-летнего пациента из Челябинска, который потерял зрение из-за прогрессирующей болезни. Предполагается, что через несколько месяцев он начнёт видеть.
"Это первая операция, в ближайшее время мы планируем провести еще одну подобную пересадку. Сейчас мы отбираем пациента для проведения второй имплантации, и эта процедура, сложный многоступенчатый отбор, будет завершена примерно через месяц", – рассказал Игорь Тихомиров из фонда "Искусство, наука и спорт", поддерживающего операции.
Для операции применили систему Argus II. Она состоит из киберсетчатки из 60 электродов, очков с интегрированными камерами и карманного компьютера, который преобразует сигналы в формат, понятный мозгу. Система позволяет различать белые и чёрные линии, крупные буквы и слова. Она стоит 140 тыс. долларов и уже применяется в США.
В операции участвовал хирург из университета Массачусетса, проводивший первую установку Argus II в США. Восемь специалистов проводили процедуру четыре с половиной часа. Следующие несколько недель врачи будут наблюдать за тем, как приживается сетчатка. В случае успеха систему включат через две-три недели. Медики надеются локализировать производство киберсетчатки, что поможет вернуть зрение примерно 50 тыс. россиян.
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