Учёные обнаружили связь между головной болью и плесенью

Учёные из университета Тулузы во Франции сообщили о связи спор плесени с головной болью и аллергией. Как пишет "РИА Новости"
, такой вывод представлен в статье, опубликованной в журнале
Applied and Environmental Microbiology.
Исследование провели, заметив, что многие люди жалуются на ухудшение самочувствия, когда находятся внутри конкретного помещения. У учёных до сих пор нет однозначного объяснения этого феномена.
Специалисты из университета Тулузы провели эксперименты с тремя видами плесневых грибков, Penicillium brevicompactum, Aspergillus versicolor и Stachybotrys chartarum, создав "имитатор квартиры". Учёные поместили споры на фрагмент стены с обоями и обдували их потоком воздуха.
В ходе эксперимента оказалось, что грибки выделяли в воздух микотоксины, ядовитые вещества, которые могут вызывать аллергии и отравления. Учёным предстоит подтвердить свои выводы в ходе экспериментов на животных.
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