Немецкие исследователи определили возраст самых древних останков человека

Группа исследователей под руководством учёных из Германии определила возраст самых древних из найденных останков человека разумного (Homo sapiens). Как сообщает ТАСС с ссылкой на научный журнал Nature , они оказались значительно старше, чем считалось ранее.

Речь идёт об окаменелых костях, принадлежавших как минимум пяти людям. Их обнаружили в Марокко в конце 2000-х годов в пещере, где находилась стоянка древнего человека.

Определить возраст костей удалось с помощью компьютерной томографии и статистического анализа. Им около 300 тыс. лет. До сих пор самыми древними считались останки Homo Sapiens, найденные в Эфиопии – им порядка 200 тыс. лет.

"Более удлиненные по сравнению с поздними Homo sapiens черепа позволяют предположить, что данные индивиды обладали иной организацией мозга", – прокомментировал находку учёный из Института эволюционной антропологии Жан-Жак Юблен.

Схожие останки ранее находили в разных регионах Африки. По мнению Юблена, уже 300 тыс. лет назад люди существовали на всём африканском континенте. В это время в районе Сахары была среда, пригодная для обитания, – озёра, реки и растительность.