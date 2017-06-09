Немецкие исследователи определили возраст самых древних останков человека

Группа исследователей под руководством учёных из Германии определила возраст самых древних из найденных останков человека разумного (Homo sapiens). Как сообщает ТАСС
с ссылкой на научный журнал Nature
, они оказались значительно старше, чем считалось ранее.
Речь идёт об окаменелых костях, принадлежавших как минимум пяти людям. Их обнаружили в Марокко в конце 2000-х годов в пещере, где находилась стоянка древнего человека.
Определить возраст костей удалось с помощью компьютерной томографии и статистического анализа. Им около 300 тыс. лет. До сих пор самыми древними считались останки Homo Sapiens, найденные в Эфиопии – им порядка 200 тыс. лет.
"Более удлиненные по сравнению с поздними Homo sapiens черепа позволяют предположить, что данные индивиды обладали иной организацией мозга", – прокомментировал находку учёный из Института эволюционной антропологии Жан-Жак Юблен.
Схожие останки ранее находили в разных регионах Африки. По мнению Юблена, уже 300 тыс. лет назад люди существовали на всём африканском континенте. В это время в районе Сахары была среда, пригодная для обитания, – озёра, реки и растительность.
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