Британские учёные: наличие телевизора в спальне ребёнка способствует его ожирению
Учёные из Университетского колледжа Лондона выявили, что дети, в спальне которых есть телевизор, подвержены риску ожирения. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале International Journal of Obesity, сообщает "РИА Новости"
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Чтобы прийти к таким выводам, учёные провели эксперимент. Участниками исследования стали 12 детей в возрасте семи лет. Сообщается, у половины из них в спальне находился телевизор.
Учёные попросили родителей фиксировать время, проведённое ребёнком перед экраном. Когда детям исполнилось 11 лет, исследователи измерили их процент жира в организме и индекс массы тела.
По результатам эксперимента учёные установили, что наличие телевизора в спальне ребёнка способствует его ожирению. Так, мальчики оказались на 20% больше подвержены риску появления лишнего веса по сравнению с теми ребятами, у кого в комнате не было телевизора. У девочек этот показатель оказался равен 30%. Теперь учёные планируют выяснить, как связан риск ожирения с наличием у детей компьютеров и мобильных телефонов.
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