Британские учёные: наличие телевизора в спальне ребёнка способствует его ожирению

Учёные из Университетского колледжа Лондона выявили, что дети, в спальне которых есть телевизор, подвержены риску ожирения. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале International Journal of Obesity, сообщает "РИА Новости"

Чтобы прийти к таким выводам, учёные провели эксперимент. Участниками исследования стали 12 детей в возрасте семи лет. Сообщается, у половины из них в спальне находился телевизор.

Учёные попросили родителей фиксировать время, проведённое ребёнком перед экраном. Когда детям исполнилось 11 лет, исследователи измерили их процент жира в организме и индекс массы тела.