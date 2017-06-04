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Британские учёные: наличие телевизора в спальне ребёнка способствует его ожирению

17:25
  658 0
Архив Клопс.Ru
Учёные из Университетского колледжа Лондона выявили, что дети, в спальне которых есть телевизор, подвержены риску ожирения. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале International Journal of Obesity, сообщает "РИА Новости".
 
Чтобы прийти к таким выводам, учёные провели эксперимент. Участниками исследования стали 12 детей в возрасте семи лет. Сообщается, у половины из них в спальне находился телевизор.
 
Учёные попросили родителей фиксировать время, проведённое ребёнком перед экраном. Когда детям исполнилось 11 лет, исследователи измерили их процент жира в организме и индекс массы тела.
 
По результатам эксперимента учёные установили, что наличие телевизора в спальне ребёнка способствует его ожирению. Так, мальчики оказались на 20% больше подвержены риску появления лишнего веса по сравнению с теми ребятами, у кого в комнате не было телевизора. У девочек этот показатель оказался равен 30%. Теперь учёные планируют выяснить, как связан риск ожирения с наличием у детей компьютеров и мобильных телефонов.

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