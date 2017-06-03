Австралийские учёные открыли способ навсегда избавлять пациентов от аллергии

Учёные из университета Квинсленда в Австралии предложили новый способ лечения аллергии и астмы, который навсегда избавит пациентов от этих заболеваний. Как сообщает "РИА Новости" , статью об открытии опубликовали в JCI Insight

По словам учёного Рэя Степто, аллергия и астма возникают из-за острой реакции иммунных клеток на собственные белки тела. По его словам, исследователи нашли способ с помощью генной терапии очистить "память" иммунных клеток, чтобы они перестали реагировать на эти белки. В таком случае клетки вернутся в состояние, в котором они находились до развития аллергии или астмы.

К такому выводу исследователи пришли после экспериментов на грызунах. В случае с мышами, заражёнными ретровирусом, учёным удалось удалить "память" иммунных клеток, и они перестали атаковать организм.

По словам Рэя Степто, испытания на добровольцах могут начаться через пять-шесть лет работы в лаборатории. В случае успеха новая терапия будет избавлять людей от аллергии на антибиотики, арахис, мёд и многое другое.