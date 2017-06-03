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Австралийские учёные открыли способ навсегда избавлять пациентов от аллергии

02 июня 201721:52
  955 1
Архив Клопс.Ru
Учёные из университета Квинсленда в Австралии предложили новый способ лечения аллергии и астмы, который навсегда избавит пациентов от этих заболеваний. Как сообщает "РИА Новости", статью об открытии опубликовали в JCI Insight.
 
По словам учёного Рэя Степто, аллергия и астма возникают из-за острой реакции иммунных клеток на собственные белки тела. По его словам, исследователи нашли способ с помощью генной терапии очистить "память" иммунных клеток, чтобы они перестали реагировать на эти белки. В таком случае клетки вернутся в состояние, в котором они находились до развития аллергии или астмы.
 
К такому выводу исследователи пришли после экспериментов на грызунах. В случае с мышами, заражёнными ретровирусом, учёным удалось удалить "память" иммунных клеток, и они перестали атаковать организм.
 
По словам Рэя Степто, испытания на добровольцах могут начаться через пять-шесть лет работы в лаборатории. В случае успеха новая терапия будет избавлять людей от аллергии на антибиотики, арахис, мёд и многое другое.
 

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1 комментарий Правила комментирования

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lnycjtua4105
lnycjtua4105 #
02 июня 201723:14
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