На МКС обнаружили споры земных бактерий, способные выжить в космосе

В результате научных экспериментов учёным удалось обнаружить на орбите МКС споры земных бактерий, которые способны выжить в космосе. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.



Космонавты собрали 19 проб пыли с поверхности МКС во время выхода в открытый космос. Исследования дважды показали наличие в них представителей рода бактерий.



Экспериментальные данные позволили сделать вывод о составе пыли на высоте 400 км над поверхностью Земли. Исследование, по мнению учёных, подтверждает гипотезу "ионосферного лифта", осуществляющего перенос тропосферного аэрозоля с поверхности Земли в верхнюю ионосферу. Это значит, что воздействие аэрозоня на климат не ограничивается известными эффектами в стратосфере и тропосфере. Данные эксперимента также обосновывают необходимость установления новой верхней границы биосферы.