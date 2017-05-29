На МКС обнаружили споры земных бактерий, способные выжить в космосе
В результате научных экспериментов учёным удалось обнаружить на орбите МКС споры земных бактерий, которые способны выжить в космосе. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.
Космонавты собрали 19 проб пыли с поверхности МКС во время выхода в открытый космос. Исследования дважды показали наличие в них представителей рода бактерий.
Экспериментальные данные позволили сделать вывод о составе пыли на высоте 400 км над поверхностью Земли. Исследование, по мнению учёных, подтверждает гипотезу "ионосферного лифта", осуществляющего перенос тропосферного аэрозоля с поверхности Земли в верхнюю ионосферу. Это значит, что воздействие аэрозоня на климат не ограничивается известными эффектами в стратосфере и тропосфере. Данные эксперимента также обосновывают необходимость установления новой верхней границы биосферы.
Полученные экспериментальные данные являются важнейшим фактическим материалом для исследования механизма рассеивания биокосмозоля из биосферы Земли в космическое пространство и представляют большой интерес для дальнейшего системного изучения физико-химических свойств космической пыли, выявления "зон влияния", изучения космозолей планет в астрономии, биологии и науке о Земле. Также результаты эксперимента дают материал для решения перспективных задач по защите космических аппаратов при межпланетных полетах и проектировании напланетных станций", ― сообщили в Роскосмосе.
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