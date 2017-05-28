Учёные рассказали, какая погода вызывает бессонницу

Учёные из Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили, какая погода негативно влияет на сон, вызывая недосып. Как сообщает "РИА Новости" , результаты исследования появились в журнале Science Advances

Один из авторов исследования, Ник Обрадович, рассказал, что поводом стала аномальная жара в Сан-Диего в октябре 2015 года. Он решил проверить, существует ли закономерность между такой погодой и недосыпом. Материалом для исследования стали данные, собранные с 2002 по 2011 год при участии 765 тыс. жителей США. Их сопоставили с данными метеорологических служб.

Учёные пришли к выводу, что аномальный рост температуры на 1 градус вызывает три случая недостатка сна на 100 человек в месяц. Резкое потепление в ночное время сильнее влияет на людей в летний период. Больше всех от скачков температуры страдают лица старше 65 лет, а также граждане с низким доходом.