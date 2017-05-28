Японские учёные разработали систему, предупреждающую о приближении к зоне турбулентности
В Японском агентстве аэрокосмических исследований разработали систему, которая оповещает о приближении к зоне турбулентности. Об этом сообщает ТАСС
с ссылкой на агентство Kyodo
.
Система использует лазерные лучи. Они фиксируют длину световой волны, изменяющейся в зависимости от изменения воздушных потоков, и определяют близость зоны турбулентности на расстоянии до 18 км.
После сигнала у экипажа есть около 70 секунд на то, чтобы отреагировать и рассадить пассажиров по местам. Сообщается, что информация может быть особенно полезной при заходе на посадку.
Устройство весит 150 кг и работает как в дождевых облаках, так и при хороших погодных условиях. Оно прошло 19 тестирований на высоте от 0,6 до 12 км.
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