Японские учёные разработали систему, предупреждающую о приближении к зоне турбулентности

В Японском агентстве аэрокосмических исследований разработали систему, которая оповещает о приближении к зоне турбулентности. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на агентство Kyodo

Система использует лазерные лучи. Они фиксируют длину световой волны, изменяющейся в зависимости от изменения воздушных потоков, и определяют близость зоны турбулентности на расстоянии до 18 км.

После сигнала у экипажа есть около 70 секунд на то, чтобы отреагировать и рассадить пассажиров по местам. Сообщается, что информация может быть особенно полезной при заходе на посадку.

Устройство весит 150 кг и работает как в дождевых облаках, так и при хороших погодных условиях. Оно прошло 19 тестирований на высоте от 0,6 до 12 км.