В Чили начали строительство самого большого в мире телескопа

Президент Чили Мишель Бачелет дала старт строительству крупнейшего в мире телескопа. Как сообщает ТАСС , возведение комплекса будет завершено к 2024 году в пустыне Атакама.

"Здесь будет возведен не просто телескоп, а одно из крупнейших доказательств возможностей науки и технологий, а также международного сотрудничества", – цитирует издание Бачелет.

Строительство телескопа обойдётся в 1 млрд. евро. Его оснастят пятью сегментными зеркалами. Диаметр самого большого из них составит 39 метров.

Проект финансирует Европейская южная обсерватория. В неё входят 13 стран Европы, Бразилия и Чили. По данным организации, масса телескопа составит 5 тыс. тонн, из них три тыс. придутся на подвижную часть.