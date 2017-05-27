В Чили начали строительство самого большого в мире телескопа
Проект телескопа
Сайт Европейской южной обсерватории
Президент Чили Мишель Бачелет дала старт строительству крупнейшего в мире телескопа. Как сообщает ТАСС
, возведение комплекса будет завершено к 2024 году в пустыне Атакама.
"Здесь будет возведен не просто телескоп, а одно из крупнейших доказательств возможностей науки и технологий, а также международного сотрудничества", – цитирует издание Бачелет.
Строительство телескопа обойдётся в 1 млрд. евро. Его оснастят пятью сегментными зеркалами. Диаметр самого большого из них составит 39 метров.
Проект финансирует Европейская южная обсерватория. В неё входят 13 стран Европы, Бразилия и Чили. По данным организации, масса телескопа составит 5 тыс. тонн, из них три тыс. придутся на подвижную часть.
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