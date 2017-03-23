Шведские учёные нашли способ предсказать скорую смерть

Учёные Стокгольмского университета выяснили, что внезапная потеря обоняния у людей среднего и старшего возраста может говорить о скорой смерти. Об этом сообщает "РИА Новости" с ссылкой на The Telegraph

Для того, чтобы выяснить признаки скорой смерти, шведские учёные 10 лет наблюдали за группой из 1774 шведов в возрасте от 40 до 90 лет. Участники эксперимента проходили тест на определение 13 различных запахов, в ходе которого выяснилась прямая зависимость между его успешным прохождением и смертностью. По данным учёных, каждый неверный ответ означал повышение вероятности скорой смерти на 8%.

Выводы исследования подтверждают уже существующую теорию о том, что обоняние может говорить о состоянии головного мозга. Так, сниженная способность различать запахи встречается у страдающих от болезни Альцгеймера. Учёные также напомнили, что потерял этого чувства – ещё не повод паниковать: обоняние может снизиться по многим менее серьёзным причинам.