Учёные: собаки ради выгоды могут управлять людьми

Учёные из Цюрихского университета путём эксперимента пришли к неожиданному выводу: собаки умеют управлять людьми, если им что-то надо. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

В эксперименте приняли участие 27 псов разных пород. С каждой собакой находились по два человека — строгий и добрый. Один разрешал псу есть лакомства, другой запрещал. Животное быстро определялось, кто именно даст ему еду.

Затем собака должна была привести "хозяина" к одной из трёх коробок: в одной лежала сосиска, в другой — собачьи галеты, в третьей не было ничего. Человека, который жадничал, собака сразу вела к пустой коробке. Того, кто готов был давать угощение, пёс приводил к коробке с сосиской.

Причём, последнего "хозяина" собаки водили к коробке с лакомством чаще, чем разрешалось — и неизменно получали еду. А жадного вели к пустой коробке гораздо реже, как бы человек пса не упрашивал.

Позже учёные пришли к выводу, что собаки думают, какие варианты выбора у них есть. И отличаются очень гибким поведением.