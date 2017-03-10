Алиханов открыл в Калининграде первый детский технопарк

Первый в Калининградской области детский технопарк "Кванториум", созданный на базе БФУ имени И. Канта, был открыт 9 марта.



В открытии приняли участие врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов и группа чиновников. Во время мероприятия глава региона осмотрел все площадки, пообщался со школьниками и даже протестировал некоторые изобретения лично.

Создание аналогичных площадок названо президентом страны одним из приоритетных направлений развития образования в России. Калининградский детский технопарк, по словам генерального директора Республиканского мультимедиа центра Марины Раковой, которая также принимала участие в его открытии, отличается от остальных подобных в стране тем, что здесь прекрасно налажено сетевое взаимодействие между школой, вузом, бизнесом и дополнительным образованием. По её словам, не во всех регионах это так, и важно поддерживать такое взаимодействие на должном уровне и дальше.



Чиновники во время осмотра детских изобретений уже отметили некоторые из них как интересные для практического использования. Алиханов заявил, что может выделить как минимум три проекта: автоматизация работы на Янтарном комбинате, проекты дополненной реальности и роботизации общественного транспорта.

"Я думаю, если мы в правительстве поставим себе задачу использовать и внедрять в экономику те наработки, которые здесь представлены, мы получим серьёзный результат в части экономического прироста. Поэтому такая задача будет поставлена", — заявил врио губернатора.



Кроме того, Алиханов отметил важность того, чтобы в будущем технопарк не стал "элитарной темой", а был доступен всем детям региона. После экскурсии он выразил свои впечатления одним словом "восторг" и получил в подарок чехол для телефона, отпечатанный на 3D-принтере.