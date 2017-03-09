Россия поможет Китаю построить первую в мире гражданскую подлодку

Китай при помощи российских учёных планирует до конца 2017 года создать первую в мире подводную лодку для гражданских целей. Об этом сообщает CHina Daily.



Разработкой субмарины занимается Tianjin Ostar Underwater Vehicles Co. Поддержку компании оказывают российские научно-исследовательские институты. Число учёных из нашей страны, принимающих участие в проекте, планируется увеличить с апреля. Всего их будет порядка 30 человек.



Заместитель главного менеджера компании Tianjin Ostar Underwater Vehicles Co Цзоу Юнчуньхэ сообщил, что подлодка сможет погружаться на глубину до 24 метров. На борт она сможет принять от 20 до 40 пассажиров. Интерес к субмарине проявляют две крупные туристические компании Китая.

Развитие стратегии "Один пояс — один путь" также представляет огромную возможность для таких компаний, как наша, которые ищут больше взаимодействия с Россией, — сказал Цзоу Юнчуньхэ.

Для работы над проектом создали совместное с научно-исследовательскими институтами России предприятие. Ему дали название Ostar Sino-Russia Joint Marine Technology Research Institute.