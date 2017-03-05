Биологи из США назвали причину исчезновения последних мамонтов

Биологи из США выяснили, что привело к исчезновению последней на Земле популяции мамонтов. Как сообщает Lenta.Ru , соответствующее исследование опубликовано в журнале PLOS Genetics.

Учёные из Калифорнийского университета в Беркли пришли к выводу, что обитавшая на острове Врангеля популяция карликовых шерстистых мамонтов за несколько тысяч лет из-за своей изолированности накопила слишком много мутаций. Среди них назвали потерю части обонятельных рецепторов и изменение активности генов. Кроме того, генетический анализ останков животных позволяет предположить, что они страдали от последствий близкородственного скрещивания.