Биологи из США назвали причину исчезновения последних мамонтов
Фото с сайта en.wikipedia.org
Биологи из США выяснили, что привело к исчезновению последней на Земле популяции мамонтов. Как сообщает Lenta.Ru
, соответствующее исследование опубликовано в журнале PLOS Genetics.
Учёные из Калифорнийского университета в Беркли пришли к выводу, что обитавшая на острове Врангеля популяция карликовых шерстистых мамонтов за несколько тысяч лет из-за своей изолированности накопила слишком много мутаций. Среди них назвали потерю части обонятельных рецепторов и изменение активности генов. Кроме того, генетический анализ останков животных позволяет предположить, что они страдали от последствий близкородственного скрещивания.
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