На Нобелевскую премию мира номинировали 316 соискателей

Объявлены кандидаты на получение Нобелевской премии мира. Об этом пишет "Мир 24"



В этом году престижную награду может получить одно из 215 лиц и 103 организаций, заявленных на соискание. Когда будут выбраны 20 кандидатов, тогда имена и названия будут оглашены.



Это число кандидатов — практически рекорд. Больше было заявлено только в прошлом году — тогда на премию претендовали 376 кандидатов. Досталась она президенту Колумбии Хуану Мануэлю Сантосу.