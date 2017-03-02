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Американские медики впервые разморозили органы, не повредив клеток

01 марта 201722:36
  330 0
  • Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Учёные из США впервые в истории науки успешно заморозили и разморозили ткани и органы, не повредив клетки и межклеточную среду. Об этом сообщает РИА Новости.
 
Для проведения эксперимента медики использовали наночастицы из оксида железа. Это первый шаг к созданию целых банков замороженных для трансплантации органов. Главная проблема заключается в том, что сердце, печень, почки живут очень мало вне тела. Хранить даже при температуре около нуля можно только несколько часов, после чего они становятся опасными для пациента.
 
Теперь же у медиков появится возможность размораживать органы тогда, когда в этом будет необходимость. Но только при простой заморозке кристаллы воды буквально разрывают клетки тканей, делая их непригодными. А простая разморозка способствует тому, что ткани прогреваются неравномерно и клетки трескаются.
 
Использование наночастиц — микроскопических фрагментов железа позволяет мгновенно заморозить и разморозить ткани. Эксперимент был опробован на сердечных клапанах  и артериях из сердца свиней. Опыты показали, что заморозка и разморозка не повредили ткани.
 
Но методика американских учёных пока непригодна для заморозки больших органов: при проведении опытов использовались маленькие кусочки тканей — не более 50 миллиграммов. Технология будет работать только в случае, когда методику адаптируют на образцах большей массы.
 

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