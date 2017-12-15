В Балтийске мужчина погиб от удара током в трансформаторной будке

В Калининградской области в четверг, 14 декабря, два мужчины при проведении работ в трансформаторной будке получили серьёзные электротравмы, от которых один скончался, а другого госпитализировали. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.

Около 14:00 недалеко от угольного склада на Нижнем шоссе в Балтийске удар током получил мужчина. Его не удалось спасти — он скончался до приезда медиков. Тело было обнаружено возле трансформаторной будки. Как рассказали Клопс.Ru в региональном СКР, погибшему было 36 лет.



"Проводится проверка, для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По её результатам будет принято процессуальное решение", — пояснила помощник руководителя СУ СК РФ по Калининградской области Наталья Гацко.



Второй случай произошёл в Черняховске. Рабочего ударило током во время манипуляций на разъединительном трансформаторе высокого напряжения на одном из предприятий. 25-летнего мужчину госпитализировали с электротравмой с обширными ожогами и множественными повреждениями.



"Следователи Черняховского межрайонного следственного отдела регионального СКР по данному факту проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего. Изъята необходимая документация, по результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сообщила Наталья Гацко".



Источник в экстренных службах уточнил, что ожоги тела пострадавшего составляют около 50%. Пациента удалось вывести из состояния шока, решается вопрос о переводе его в ожоговое отделение Центральной городской клинической больницы Калининграда.