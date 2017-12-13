Зарезала сожительница: СК возбудил уголовное дело по факту гибели мужчины на проспекте Победы

Следствие установило, что 34-летнего мужчину на проспекте Победы зарезала его сожительница. Об этом Клопс.Ru сообщили в региональном СКР.

Выяснилось, что ночью в среду, 13 декабря, между 48-летней женщиной и её гражданским мужем произошёл конфликт. В результате женщина ударила супруга ножом в грудь. Она сама вызвала скорую помощь, однако помочь пострадавшему не удалось. Через непродолжительное время он скончался.



"Судебно-медицинским исследованием установлено, что причиной гибели калининградца стала колото-резаная рана груди. На основании результатов экспертизы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Следствие решает вопрос о задержании подозреваемой", — пояснила и.о. старшего помощника руководителя СУ СКР по Калининградской области Ольга Анисимова.