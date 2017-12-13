В Неманском районе Volkswagen сбил велосипедиста

12 декабря в Неманском районе автомобиль сбил велосипедиста, а в Зеленоградске машина наехала на 61-летнего пешехода. Об этом сообщает ГИБДД по Калининградской области.



Авария в Неманском районе на автодороге Советск — Гусев произошла в 9:30. 40-летний водитель Volkswagen допустил наезд на 50-летнего велосипедиста, который решил повернуть прямо перед двигавшимся автомобилем. Велосипедист не убедился в безопасности манёвра и не обозначил свои действия, в результате чего получил травмы.



Другая авария произошла в 17:10 на ул. Московской в Зеленоградске. 51-летний водитель KIA сбил пешехода, который переходил проезжую часть по линии тротуара. 61-летний пешеход был госпитализирован.