В Польше россиянина обвиняют в убийстве пожилой женщины

В окружной суд Ольштына направлено обвинительное заключение против 31-летнего гражданина России по факту убийства пожилой женщины в городе Добре Място. Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде со ссылкой на издание Gazeta Olsztynska



Правоохранительные органы полагают, что россиянин привёз в квартиру женщины по предварительной договорённости сигареты без акцизных марок. В ходе сделки началась потасовка, и мужчина задушил хозяйку. Происшествие попало на камеру видеонаблюдения, о чём преступник знал. Он вытащил и выбросил диск с записью. Инцидент произошёл в мае 2017 года.



При задержании мужчина говорил, что не помнит о происшедшем, объясняя это плохой памятью. Он признался только в краже видеорегистратора. Отмечается, что за убийство ему грозит пожизненное заключение.