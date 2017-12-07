На пр. Мира загорелось кафе "Анна Францевна"

В четверг вечером, 7 декабря, в Калининграде на пр. Мира произошло задымление в кафе "Анна Францевна". Об этом Клопс.Ru сообщил очевидец происшествия.

По его словам, на место прибыли два пожарных расчёта и машина скорой помощи. Также очевидцы сообщают об одном пострадавшем.



По данным пресс-службы регионального управления МЧС, в подвале здания, по предварительным данным, случилось короткое замыкание, в результате чего произошло задымление. Сейчас в здании, где располагается кафе, отключили электроэнергию. Подробности уточняются.