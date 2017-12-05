Калининградец отсудил у предпринимателя почти 600 тыс. рублей за не доставленный вовремя товар

Суд взыскал более 500 000 рублей с предпринимателя, не поставившего покупателю товар в установленный срок. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

Мужчина заключил с предпринимателем договор купли-продажи лесоматериала, который ему был необходим для строительства индивидуального жилого дома. Он передал бизнесмену деньги в счёт оплаты первой партии товара, которую ему должны были привезти до конца марта 2017 года. Вторую партию предприниматель должен был поставить до конца мая этого же года. Однако в указанные сроки лесоматериал не прибыл.

На претензии покупателя продавец не отвечал. Тогда мужчина обратился в суд.

Советский городской суд решил взыскать с предпринимателя деньги за товар, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф, всего — 592 500 рублей.