Очевидцы предупреждают о сильном гололёде на трассе Калининград – Гвардейск: уже более 13 ДТП

На трассе Калининград – ДТП из-за сильного гололёда произошло уже более 13 аварий. Об этом в паблике Вконтакте Клопс.Ru и в Сообществе автомобилистов Калининграда и области сообщают очевидцы.

"По трассе Гвардейск до Калининграда 13 аварий из-за гололёда, машин специализированных по трассе вообще нет, а люди платят налог транспортный, а работ не видят", — возмущается читатель Олег Стукан.

"Дорога на Гвардейск, перед Автотором будьте осторожны!", — предупреждает читатель по имени Евгений.

Фото: очевидец

Очевидцы утверждают, что ДТП по трассе через каждые 500 метров. Сведений о пострадавших пока нет. Пока новость готовилась к публикации, пришло сообщение ещё о пяти авариях на трассе Калининград — Гвардейск.