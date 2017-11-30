В Калининграде разыскивают 13-летнего мальчика, пропавшего 26 ноября

В областном центре разыскивают 13-летнего подростка, который ушёл из дома утром 26 ноября и до сих пор не вернулся. Об этом на своей странице "Вконтакте" сообщает ВОО "Поиск пропавших детей S.O.S".

Пироговский Владислав около 9:00 в воскресенье, 26 ноября, вышел из дома и до сих пор о нём ничего не известно, пишут волонтёры. Приметы мальчика: на вид 9-10 лет, рост 145-150 см, худощавый, тип лица европейский, глаза карие, короткие тёмные волосы. Был одет в тёмную куртку со светлыми полосами на рукаве, спортивные штаны серого цвета. На ногах тёмные кроссовки с полосками.

Всех, кто увидит Владислава или располагает информацией о его местонахождении, просят позвонить по телефонам:02, 102, 112 (полиция) или +7(908)290-12-21 (ВОО "Поиск Пропавших Детей S.O.S.").