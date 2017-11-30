На Советском проспекте после столкновения три машины вылетели на тротуар

В четверг утром, 30 ноября, на Советском проспекте в Калининграде столкнулись три автомобиля. Об этом Клопс.Ru сообщил очевидец происшествия.

По данным свидетелей, машины столкнулись при заезде на прилегающую территорию. В итоге все три автомобиля вылетели на тротуар, где, по рассказам людей, шли в школу дети.

"Mercedes врезался в Volkswagen, который поворачивал на территорию базы магазина, Volkswagen далее влетел в припаркованный Peugeot", — отметила одна из очевидцев Елена.

В результате ДТП машины получили повреждения. Никто из людей не пострадал. На место аварии прибыли сотрудники полиции, которые установят все обстоятельства происшедшего.