В Калининграде задержали дворника, ударившего ножом 25-летнюю знакомую

В Калининграде мужчина ударил ножом в спину 25-летнюю знакомую. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области.

Как пояснили в полиции, инцидент произошёл в субботу, 25 ноября, около 8:00 на ул. Летней. Женщина вместе с подозреваемым была у себя в квартире.

"Заявление в отдел полиции поступило от самой пострадавшей. Она рассказала, что её знакомый, находясь у неё дома, в ходе конфликта ударил её ножом в спину. Женщину доставили в областную больницу в тяжёлом состоянии", — пояснили в пресс-службе УМВД по Калининградской области.

По горячим следам сотрудники полиции задержали 33-летнего подозреваемого, который работает дворником. Против мужчины возбудили уголовное дело по ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Сейчас решается вопрос о его аресте.