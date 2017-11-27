В Светлом мужчина выпал с пятого этажа

В Светлом с пятого этажа многоквартирного дома выпал мужчина. Об этом сообщается в группе "Система 112 Калининград" на сайте "ВКонтакте".

Инцидент произошёл 26 ноября в 6:30 в многоквартирном доме на ул. Парковой. В службу спасения поступило сообщение от местной жительницы. Она рассказала, что услышала на улице крики и вышла на балкон. В это время мужчина упал вниз. На вызов были назначены службы экстренного реагирования.

По информации источника Клопс.Ru в экстренных службах региона, 36-летнего пострадавшего отправили в городскую больницу Светлого, откуда его перевели в ЦГКБ Калининграда. У мужчины диагностированы перелом левого предплечья и бедра и переломы рёбер.