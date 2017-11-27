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Главная Новости Происшествия

В Балтийске во время пожара в квартире погиб мужчина

Автор: Ольга Запивалова
13:27
  684
В Балтийске во время пожара в жилом доме погиб местный житель. Об этом Клопс.Ru сообщили в региональном СКР.
 
25 ноября в 21:30 в СУ СК по Калининградской области поступило сообщение о том, что во время тушения пожара в Балтийске в доме по пер. Пушкина обнаружено тело 79-летнего мужчины, проживавшего в этом же доме. На место выезжал следователь Светлогорского отдела регионального СУ СК.
 
"Видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Предположительно, возгорание наступило в результате неосторожного обращения с огнём", - пояснила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Калининградской области Наталья Гацко.
 
Для выяснения причин пожара и смерти человека назначены экспертизы. Проводится проверка обстоятельств происшествия.
 
Ранее сообщалось, что во время пожара в двухэтажном жилом кирпичном доме на ул. Пушкина в Балтийске в одной из квартир выгорела комната. В результате возгорания пострадал человек. 
 

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