В Балтийске во время пожара в квартире погиб мужчина

В Балтийске во время пожара в жилом доме погиб местный житель. Об этом Клопс.Ru сообщили в региональном СКР.

25 ноября в 21:30 в СУ СК по Калининградской области поступило сообщение о том, что во время тушения пожара в Балтийске в доме по пер. Пушкина обнаружено тело 79-летнего мужчины, проживавшего в этом же доме. На место выезжал следователь Светлогорского отдела регионального СУ СК.

"Видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Предположительно, возгорание наступило в результате неосторожного обращения с огнём", - пояснила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Калининградской области Наталья Гацко.

Для выяснения причин пожара и смерти человека назначены экспертизы. Проводится проверка обстоятельств происшествия.