На Северном обходе Nissan сбил велосипедиста

В пятницу, 24 ноября, в Калининграде легковой автомобиль сбил велосипедиста. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе управления МВД по Калининградской области.

В полиции пояснили, что ДТП произошло в 7:55 на Северном обходе. "Со стороны Тенистой Аллеи в сторону Советского проспекта ехал автомобиль Nissan. Иномаркой управлял 53-летний водитель. Машина сбила велосипедиста, который не спешился и переезжал проезжую часть возле пешеходного перехода", — пояснили в УМВД. Велосипедист получил травмы. Его доставили в больницу. Подробная информация уточняется.