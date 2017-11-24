"Ребёнок отлетел на 2,5 метра, а водитель уехал": родные сбитого мальчика на ул. Тельмана рассказали о ДТП

Сбитый на перекрёстке ул. Тельмана и Островского мальчик отлетел на 2,5 метра, а водитель уехал с места ДТП. Об этом Клопс.Ru сообщила тётя пострадавшего ребёнка Эльвира Репринцева.

Женщина рассказала, что 23 ноября около 10:20 её девятилетний племянник переходил дорогу по пешеходному переходу в районе заправки на ул. Островского. Его пропустили все машины, кроме автомобиля Pontiac, который ехал в сторону ул. Невского. Иномарка сбила ребёнка, он отлетел на 2,5 метра.

"Очевидцы рассказали, что Эмиль ударился головой и сильно плакал. К нему подошёл водитель и предложил подвезти его, но он испугался и убежал домой. Очевидцы пытались остановить водителя, но тот уехал со словами: "Раз мальчик убежал, значит, с ним всё нормально", — рассказала тётя пострадавшего ребёнка.

По словам женщины, дома Эмиль плакал и говорил, что у него болят голова, живот и рука. Ребёнка на скорой отвезли в больницу. Эльвира поехала на место аварии. Там её дожидались очевидцы, которые позвонили родным мальчика и вызвали ГИБДД. Они подробно рассказали о том, как произошла авария и предоставили фото машины и водителя.

"И вдруг в тот момент, когда мы разговаривали, я увидела именно ту машину, которая сбила племянника. Водитель спокойно ехал мимо в обратном направлении. Я кинулась, чтобы его остановить, а он сделал вид, будто не понимает, о чём я говорю. По его словам, он спешил в аэропорт, поэтому уехал с места ДТП", — возмущается Эльвира.

В результате аварии у ребёнка ссадины и ушибы всего тела, а также сотрясение головного мозга. Сейчас за его состоянием наблюдают медики.