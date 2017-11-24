В Калининграде при тушении пожара в шиномонтажной мастерской нашли тело мужчины

В пятницу, 24 ноября, в Калининграде при пожаре в шиномонтажной мастерской обнаружили тело мужчины. Об этом Клопс.Ru сообщили в ГУ МЧС по Калининградской области.

Сообщение о возгорании в шиномонтажной мастерской на ул. Дзержинского поступило в экстренные службы около 6:00. Общая площадь возгорания составила около восьми квадратных метров. Огонь тушили два пожарных расчёта — они справились за час. Когда стали осматривать место пожара, обнаружили тело мужчины. Оно было передано сотрудникам правоохранительных органов. Сейчас устанавливаются причины пожара и гибели человека. Назначены судебно-медицинская и пожаротехническая экспертизы.



В региональном СКР сообщили, что на место происшествия выезжал следователь. Личность погибшего мужчины установлена — это 40-летний житель Правдинска, работник шиномонтажной мастерской, в которой и произошёл пожар. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.