В больнице скончался рабочий из Гусева, который упал с шестиметровой высоты

В калининградской областной больнице скончался рабочий из Гусева, который упал с шестиметровой высоты. Об этом Клопс.Ru сообщили в региональном СКР.

59-летний мужчина умер в областной клинической больнице 21 ноября 2017 года.

"Проверка по факту гибели строителя продолжается, по её результатам будет принято процессуальное решение", — пояснили в СУ СК РФ по Калининградской области.