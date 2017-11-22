В Калининграде бездомная собака, которую прикармливают жители высотки на ул. Гайдара, искусала восьмилетних детей (фото)

В Калининграде дворовый пёс искусал детей, которые живут в доме на ул. Гайдара. Об этом Клопс.Ru рассказали родители пострадавших школьников.

Инцидент произошёл днём 17 ноября. Собака покусала детей с интервалом в полчаса. Как рассказали мамы детей, две собаки — кобель и сука — давно живут в этом микрорайоне, их подкармливают сердобольные жители дома. Не так давно сука ощенилась в подвале дома, и всё семейство сейчас обитает в подъезде и гуляет рядом с ним.

Восьмилетняя Лилия возвращалась домой со школы, когда на неё около подъезда накинулся пёс.

"Она уже зашла в подъезд, когда кобель вцепился ей в бедро и прокусил одежду, — рассказала мать пострадавшей девочки Людмила. — Остались четыре дыры от клыков. Дочь, конечно, напугана. Мы обратились в Детскую областную больницу. Сейчас делаем уколы от бешенства".

Через полчаса домой с прогулки возвращался маленький житель этого же подъезда восьмилетний Никита Михайлов. На него около дома набросился тот же кобель.

"Одна из наших соседок подкармливала этих собак и в этот раз вывалила у подъезда макароны. Кобель буквально кинулся на Никиту, схватил за колено, — рассказала мама мальчика Оксана Михайлова. — В результате — рваная рана, три шва. Хотели госпитализировать его, но мы решили лечиться дома и наблюдаться у хирурга в своей поликлинике. Делаем курс уколов от бешенства. Сын теперь боится выходить из подъезда, ходит в школу кругами, в сопровождении бабушки".

Восьмилетний Никита Михайлов. Фото: Оксана Михайлова

В больнице мамам пострадавших детей порекомендовали наблюдать за состоянием собак. Если в течение десяти дней пёс не погибнет — значит, у него нет бешенства, и тогда курс уколов можно будет прекратить. На данный момент здоровье кобеля у жителей дома опасений не вызывает: он бодр, сыт, собрал свору таких же бродяг и носится с ними по окрестным дворам. Щенки подросли и уже начали выходить на улицу. Жильцы дома надеются, что волонтёры наконец-то займутся этими собаками, иначе они продолжат размножаться и доставлять новые проблемы жителям.

Местные жители утверждают, что собака кусает детей уже не впервые. Люди жаловались в разные инстанции: в управляющую компанию, участковому, в волонтёрскую КРОО "Право на жизнь".

"Участковый приходил и сказал, что максимум может провести беседы с теми, кто подкармливает собак. В общественной организации "Право на жизнь" говорят, что могут только чипировать собаку и отпустить обратно. У ЖЭКа мы просили закрыть подвал, но тоже никакой реакции", — говорит Оксана Михайлова.

В управляющей компании "Грандводсервис" пояснили, что около недели назад к ним обратился житель дома 105 с жалобой о том, что собака укусила мальчика из соседнего дома. В тот же день сотрудники УК оставили заявку в КРОО "Право на жизнь", так как у самих коммунальщиков нет технических возможностей и специальных сотрудников для отлова животных.

"В КРОО нам ответили, что они туда уже выезжали. А если приедут повторно и собака не проявит агрессию, то забирать её не будут, — пояснила представитель управляющей компании. — В понедельник, 20 ноября, жители обратились к нам повторно, по поводу покусанных детей. Мы снова обратились в КРОО "Право на жизнь", но реакции не последовало".

Сейчас, по словам сотрудницы УК, в доме работает подрядная организация МП "Калининградтеплосеть" — прокладывает трубы. Вокруг дома всё перекопано, и появился доступ в подвал, через который беременная собака и проникла в помещение. Когда работы будут закончены, доступы в подвальные помещения закроют.

"Конечно, животных мы там не замуруем — их тоже жалко, но вопрос нужно решать. Надеюсь, после публикации статьи сотрудники "Права на жизнь" отреагируют на наши заявки", — отметила представитель "Грандводсервиса".

Журналисты Клопс.Ru предприняли несколько попыток связаться с пресс-секретарём КРОО "Право на жизнь" Екатериной Ублинской. Однако на телефонные звонки она не ответила и в редакцию не перезвонила. Номера телефонов жителей дома и очередную заявку на отлов собаки журналист редакции оставил диспетчеру общественной организации. Клопс.Ru будет следить за развитием ситуации.