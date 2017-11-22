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Главная Новости Происшествия

"Решил обойти лужу": на ул. Чекистов пешеход попал под колёса Toyota (обновлено)

Автор: Ольга Запивалова
11:28
  1386
В Калининграде на ул. Чекистов пешеход попал под колёса автомобиля Toyota. Об этом Клопс.Ru рассказала сама водитель иномарки. 
 
Авария произошла в 8:00 на перекрёстке ул. Чекистов и Каштновой аллеи, рядом с перинатальным центром. По словам водителя Toyota Натальи, она проехала пешеходный переход и собиралась повернуть направо. Автомобилистка утверждает, что пострадавший решил обойти лужу и вышел на проезжую часть. 
 
"Я выезжала со второстепенной дороги на главную. А пешеход, который решил перейти дорогу, пошёл не по "зебре", позади моей машины, а перед ней, то есть фактически вышел на проезжую часть. Он был сбоку моей машины, когда я начала движение. Скорость была маленькая, получается, что машина стукнула ему по ногам. Удар был несильный. Он объяснил мне, что хотел обойти лужу", — рассказала Наталья.
 
Женщина вызвала экстренные службы. По её словам, пострадавшему 47 лет. Он не получил серьёзных травм и сам встал на ноги, отмечает автомобилистка. Мужчину отвезли в травмпункт БСМП. В ГИБДД пообещали прокомментировать информацию позднее. 
 
Обновлено от 12:15:
 
В региональном отделе пропаганды ГИБДД Клопс.Ru сообщили, что, по предварительным данным, инцидент произошёл на пешеходном переходе. Автомобиль Toyota под управлением женщины 1977 года рождения двигался со стороны ул. Авторемонтной. Предварительно установлено, что при повороте направо на ул. Каштановая Аллея автомобилистка допустила наезд на 47-летнего пешехода, который переходил дорогу справа относительно машины. Пострадавшего доставили в больницу с телесными повреждениями. По факту аварии сотрудники ГИБДД проводят проверку. 
 

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