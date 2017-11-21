На Советском проспекте образовались пробки из-за столкновения трёх машин

Во вторник, 21 ноября на Советском проспекте в Калининграде из-за ДТП с участием трёх машин образовались пробки. Об этом Клопс.Ru сообщил очевидец.

Авария произошла на перекрёстке с ул. Яналова и Гайдара. Дорогу не поделили Mazda, Volkswagen и Opel. В результате происшествия никто из водителей не пострадал.

Из-за ДТП образовались заторы на подъезде к перекрёстку со стороны Советского проспекта и ул. Гайдара. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", средняя скорость движения составляет 5 км/ч. В сторону выезда из города машины плотным потоком стоят от Северного вокзала.