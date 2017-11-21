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Главная Новости Происшествия

На ул. Черняховского столкнулись две иномарки и автобус, образовались пробки

Автор: Константин Сериков
10:06
  900
Во вторник, 21 ноября, на ул. Черняховского столкнулись две легковушки и автобус. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.
 
Инцидент произошёл в районе перекрёстка с ул. Иванникова по направлению к пл. Василевского. По предварительной информации, водитель Opel при перестроении в левую полосу врезался в Nissan, а также в пассажирский автобус.
 
В результате происшествия никто из водителей и пассажиров не пострадал. Технические повреждения есть у трёх транспортных средств. Из-за ДТП на ул. Черняховского образовались заторы. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", скорость движения автомобилей от пл. Победы не превышает 5 км/ч.
 

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