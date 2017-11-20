"Audi промчалась на огромной скорости": очевидцы рассказали о смертельном ДТП в Зеленоградском районе

Водитель автомобиля Audi, который разбился на автодороге Шатрово — Логвино — Кремнёво, ехал с огромной скоростью. Об этом Клопс.Ru рассказали очевидцы аварии.



По словам одного из свидетелей ДТП, Дмитрия, около 20:30 он с женой ехал на автомобиле из Пионерского в Приморье. На участке дороги около посёлка Дворики было очень темно. Дмитрий увидел разбросанные по проезжей части ветки, а потом уже машину в дереве.

"На встречке стояла машина, которая только что остановилась. Из неё вышли двое мужчин и женщина. Она и моя жена стали набирать 112, объяснять, где произошла авария. А мы с мужчинами пошли к Audi смотреть, есть ли кто живой. Там был ужас. Очевидно, что людям мы ничем не могли помочь. Водитель был вмят в руль, пассажир за ним сидел с окровавленным лицом без движения. Пассажир сзади лежал боком в неестественной позе, верхние зубы вонзились в заднее сиденье, будто он хотел прокусить его. Он бился в предсмертных судорогах", — рассказывает Дмитрий.

Одновременно с ними к месту аварии подъехала ещё одна иномарка. Сначала её водитель предложил достать людей и оказать им какую-то помощь, но понял, что в этом нет никакого смысла. Признаков жизни у пострадавших не было. Машину решили не открывать и людей не трогать.

"Если бы мы поехали по этой дороге чуть раньше, то, возможно, стали бы участниками аварии, это всё случилось за какие-то минуты до того, как мы там оказались. Люди из второй машины сказали, что они сами ехали примерно со скоростью 100 км/ч, а Audi промчалась мимо них с ветерком", — говорит очевидец.

По данным источника, близко знакомого с ситуацией, все трое молодых людей — жители Светлогорска. Один из них около двух месяцев назад освободился из тюрьмы. У другого остались жена и ребёнок, которому на днях исполнится год. Родственница молодого человека рассказала, что сейчас вся семья в шоке, они даже не знают, кто из парней был за рулём.

"Это была не Колина машина. Ребят, с которыми он был, я не знаю, и что их связывало — тоже. Может, это мальчики, с которыми он вырос в Светлогорске. Коля был хороший человек, любил семью. Помогал матери, пожилой бабушке, всем родным. Он был спокойным и порядочным. Это ужасная трагедия, мать Коли сейчас в ужасном состоянии", — сообщила редакции Антонина.

