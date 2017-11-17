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"Пока медсёстры искали лекарство, Снежана умерла": мать полуторагодовалой девочки из Немана рассказала о трагедии

Автор: Ольга Запивалова
18:42
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Полуторагодовалая Снежана Пылипович умерла 13 октября в Неманской больнице на руках матери. Перед этим родные девочки обращались в поликлинику и пытались вызвать врача на дом. В больнице, куда доставили ребёнка, нет реанимационной бригады и педиатра — ребёнка "откачивала" терапевт.
 
По словам мамы погибшей девочки, её малышка умерла от гнойного менингита и опухоли мозга. Елена Пылипович рассказала Клопс.Ru о последних днях жизни дочери.
 
Семья Пылипович прописана в пос. Дубки Неманского района, но живёт в Советске. Елена работала в детском саду №10, куда до последнего дня ходила её дочка. Маленькая Снежана была пятым ребёнком Елены. В феврале девочке должно было исполниться два года.
 
Госпитализацию не предложили
 
Елена рассказывает, что Снежана почувствовала себя плохо 12 октября, за два дня до смерти. Утром у ребёнка была нормальная температура. Девочка, по словам мамы, выглядела весёлой и здоровой.  
 
"Я привела её в садик и пошла работать, в обед ко мне зашла воспитатель и сказала, что Снежана после прогулки плачет. Оказалось, что у неё температура 38,3. Девочку из садика забрал папа, с малышкой осталась свекровь. Она попыталась вызвать врача из детской поликлиники Советска", — рассказала Елена.
 
Бабушка позвонила в регистратуру поликлиники и сообщила, что у ребёнка большая температура. Ей ответили, что уже поздно и врач не придёт. Попросили, чтобы пришли на приём сами. Свекровь Елены собрала Снежану и поехала в поликлинику на машине. Там померили температуру, она была уже 39,9.
 
В поликлинике девочке сделали жаропонижающие уколы, прописали лекарства и отпустили домой, не предложив госпитализацию. На следующий день температура снизилась, а вечером родители заметили, что девочка вялая, не ест и не пьёт.
 
Умерла на руках
 
Бабушка позвонила в местную поликлинику, там ей сказали, что это может быть реакция на жаропонижающие препараты. Около 2:00 девочка проснулась и её начало рвать.
 
"В 4:00 мы вызвали скорую помощь. Нас с дочкой сразу повезли в инфекционное отделение Неманской ЦРБ. Там её осмотрели, поставили какой-то укол. Ей сгибали руки, ноги, трогали живот, спрашивали, больно или нет, она плакала. Отвезли в палату, стали делать первую капельницу, потом сделали несколько уколов, поставили свечку. Она плакала, дёргалась, её завернули в пелёнку, чтобы спокойно лежала с капельницей. Первую капельницу ей прокапали и поставили вторую. Когда она закончилась наполовину, дочке стало плохо: она начала дышать прерывисто, всхлипами, будто ей не хватало воздуха... Я закричала, позвала медсестру, она протёрла ей губки и сказала, что это от того, что она сильно плакала", — рассказывает Елена.
 
Позже пришла врач. Она стала делать искусственное дыхание Снежане, когда та уже была без сознания.
 
"Они нашли кислородную маску, но она не работала. Доктор делала дыхание рот в рот, у дочки забилось сердце. Она просила быстрее принесли лекарство, чтобы завести сердце. Пока персонал бегал, искал лекарство, его набирали в шприц, прошло минут семь-десять. Снежана умерла на моих глазах. Меня вывели из палаты, говорили, что дочь не вернёшь. Потом приехала полиция, меня опрашивали.  Я плохо понимала, что происходит," —  плачет Елена.
 
Почти не болела
 
Как говорит мама Снежаны, первое исследование показало, что у девочки была инфекционная болезнь — гнойный менингит и опухоль мозга.
 
"Сейчас мы ждём результаты второй экспертизы. Специалисты, которые делали вскрытие, сказали нам, что эту болезнь носит кто-то из окружающих. У всех, кто общался со Снежаной, взяли анализы, которые показали, что мы не являемся носителями инфекции. В садике брали анализы у воспитателей и других детей, но я не знаю их результаты", — говорит Елена.
 
Мама погибшей девочки говорит, что малышка почти не болела. Только летом впервые перенесла ротавирусную инфекцию. В феврале Снежане должно было исполниться два года.
 
"Муж души в ней не чаял, до сих пор не опомнился от горя. Я уволилась из садика, не смогла туда ходить. Мы написали заявление в Следственный комитет и ждём результатов расследования и второй экспертизы", — говорит Елена.

Снежана Пылипович / Фото: личный архив семьи
 
Реанимационного отделения в больнице нет
 
Начальник медчасти Неманской ЦРБ Игорь Сафрыгин пояснил Клопс.Ru по телефону, что девочка поступила в больницу слишком поздно в тяжёлом состоянии.
 
"Она прожила у нас всего два часа. Мы сделали всё, что могли. Девочке оказывал помощь опытный врач-терапевт. Она компетентная, с большим стажем. Там всё делали правильно, все мероприятия проводились, и непрямой массаж сердца делали малышке. Конечно, смерть ребёнка — это большая трагедия..." — пояснил доктор Игорь Сафрыгин.
 
По его словам, ситуацию будет разбирать комиссия, когда будут готовы результаты всех исследований. Игорь Сафрыгин также пояснил, что реанимационного отделения в Неманской ЦРБ нет.
 
Нарушения не выявлены
 
Заведующая детским садиком №10, который посещала Снежана, не пояснила, объявлен ли карантин в детском саду, куда ходила погибшая девочка. Она порекомендовала обратиться в местную администрацию, где также ничего не пояснили.
 
В региональном минздраве Клопс.Ru сообщили:
 
"В настоящее время министерством здравоохранения Калининградской области инициирована проверка качества оказания медицинской помощи ребёнку в Неманской ЦРБ и Советской ЦГБ. В связи с тем, что результаты проверки будут содержать сведения, составляющие врачебную тайну, в соответствии с законом они не подлежат разглашению".
 
В управлении Роспотребнадзора редакции ответили, что по факту смерти воспитанницы группы №1 детского сада №10 на основании требования прокурора Советска специалисты управления провели проверку детского сада. 
 
"Нарушения в части приёма детей, санитарного содержания помещений, проведения основных гигиенических и противоэпидемических мероприятий в дошкольном образовательном учреждении не выявлены", — сообщили в Роспотребнадзоре.

В региональном СУ СК РФ сообщили, что по факту смерти полуторагодовалой девочки в результате несвоевременного оказания медицинской помощи возбуждено уголовное дело. Речь идёт о ст. 209 ч. 2 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей").
 

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