"Сбил пешехода, схватил его телефон и дал по газам": очевидец рассказал о ДТП на ул. Невского

Водитель автомобиля, который сбил на ул. Невского прохожего, схватил выпавший из рук пострадавшего телефон и уехал с места ДТП. Об этом Клопс.Ru рассказал очевидец ДТП.



Авария произошла на ул. Невского на автобусной остановке напротив бывшего ТЦ "Аврора". Калининградец Виталий рассказал, что он остановился на машине около торгового центра. В это время, по словам очевидца, в заездном кармане на остановке на выезд из города стоял мужчина и ловил такси. В руке, которой он голосовал, он держал мобильный телефон.



"Он стоял абсолютно спокойно, был адекватен, не шатался, не выбегал на дорогу. Просто пытался остановить попутку. Дальше всё произошло в мгновения. На огромной скорости в карман въехала чёрная BMW и сбила его. Пешеход перелетел через автомобиль и упал позади машины. Рюкзак отлетел в сторону, из руки выпал телефон. Из BMW тут же выскочили молодые парни, их было как минимум четверо, всем, наверное, нет ещё и 20 лет. Водитель подобрал мобильник пострадавшего, они тут же прыгнули обратно в машину и с визгом умчались", — рассказал Виталий.



Пешеход остался лежать на дороге. У него были разбиты лицо и голова. Он с трудом говорил. Виталий помог ему дойти до остановки и уложил на лавку, вызвал полицию и скорую.



По словам Виталия, человека сбила чёрная BMW 525, он заметил первую цифру номера — 6. Другие две закрыла декоративная пластиковая решётка, которая после наезда отвалилась и повисла.



"Я часто по вечерам таксую и останавливаюсь около этой остановки. Эту BMW вижу не впервые, она носится как угорелая, нарушая все правила дорожного движения", — возмущается Виталий.



Как сообщил источник в экстренных службах региона, пострадавшего госпитализировали в ЦГКБ. У него диагностировали сотрясение головного мозга, открытый перелом костей носа и множественные ушибы лица.

