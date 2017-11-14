Рабочий, которого придавило металлической балкой на заводе, получил тяжёлые травмы

65-летний рабочий завода, которого придавило металлической конструкцией, получил тяжёлые травмы. Об этом Клопс.Ru сообщил источник, близко знакомый с ситуацией.



Информация о пациенте, который пострадал на одном из асфальтобетонных предприятий Калининграда, поступила в полицию из БСМП. 65-летнего мужчину доставили в больницу в бессознательном состоянии с территории предприятия ЗАО "ДСП", расположенного на Мамоновском шоссе.



У пострадавшего открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, кровоизлияние, перелом свода и основания черепа, ушиб спинного мозга. Мужчину срочно прооперировали, его состояние оценивается как тяжёлое.



По предварительным данным, на территории завода проводили работы сотрудники компании ООО "Армабетон-39". Они демонтировали бетонно-смесительный узел для перевозки его на другое место с использованием крана. Во время этих работ на мужчину рухнула металлическая конструкция.

