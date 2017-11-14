В калининградском автобусе упала и ударилась головой 88-летняя пассажирка

В понедельник, 13 ноября, в калининградском автобусе упала и ударилась головой 88-летняя пенсионерка. Об этом Клопс.Ru рассказал источник в экстренных службах региона.



Инцидент произошёл около 10:30 в рейсовом автобусе №37 на ул. Батальной. Во время движения транспорта пожилая женщина не удержалась за поручни и упала. Она ударилась головой.



Диспетчер автобусного парка вызвал медиков, которые диагностировали пострадавшей ушибы и повреждения мягких тканей головы. Женщине оказали первую помощь и помогли обработать раны. От госпитализации пенсионерка отказалась.