В Калининграде мужчина пытался задушить 22-летнюю беременную сожительницу

В Калининграде полицейские задержали мужчину, угрожавшего беременной сожительнице убийством. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



Заявление от 22-летней калининградки поступило в полицию 5 ноября. Девушка находится на шестом месяце беременности. Она сообщила, что её сожитель часто употребляет спиртное. Около 3:00 в квартире по ул. Левитана мужчина в ходе конфликта начал душить её руками. Он угрожал убить её, а также ударил ногой в живот.



Полицейские задержали ранее неоднократно судимого за кражи, угрозу убийством и угон автомобиля 33-летнего жителя Гусева. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством"). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до двух лет.