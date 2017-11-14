На ул. Невского автомобиль врезался в дорожный знак, движение затруднено

Во вторник, 14 ноября, около 9:00 на ул. Невского автомобиль врезался в дорожный знак. Об этом Клопс.Ru сообщил очевидец.



ДТП случилось на перекрёстке с ул. Островского. Автомобиль вылетел на островок, разделяющий проезжую часть, и снёс дорожный знак. По словам очевидца, на место приехала скорая помощь, она перегородила движение с ул. Островского. Водитель автомобиля вышел из машины, у него повреждена нога.



Движение в этом районе сейчас затруднено. Согласно сервису "Яндекс.Пробки", автомобили по ул. Невского и Островского двигаются со скоростью 5–7 км/ч.

Обстоятельства ДТП сейчас уточняются.