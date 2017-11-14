Ночью в Калининграде горел торговый центр

В ночь на вторник, 14 ноября, в Калининграде произошёл пожар в двухэтажном торговом центре. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Сообщение о пожаре на ул. Яблочной в Центр управления в кризисных ситуациях поступило в 2:17. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчёты пожарно-спасательных частей ПСЧ-3 и ПСЧ-4 в составе десяти человек и двух единиц техники.

В здании произошло загорание вещей и ветоши на первом этаже на площади 10 квадратных метров. "Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет", — отметили в ведомстве.