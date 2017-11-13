Под Советском в ДТП столкнулись четыре машины

На трассе Советск-Большаково в ДТП столкнулись сразу четыре автомобиля. Об этом в понедельник, 13 ноября Клопс.Ru сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

Авария произошла недалеко от посёлка Десантное. По предварительным данным, водитель КрАЗа неправильно выбрал скоростной режим, и управляемый им грузовик врезался в Volkswagen и Hyundai. Микроавтобус и легковой автомобиль в этот момент готовились к повороту налево, уточнили в ГИБДД. Четвёртым участником аварии стал КамАЗ, въехавший в резко затормозивший КрАЗ сзади.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Hyundai. Они госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Обстоятельства ДТП устанавливаются.