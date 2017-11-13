В Калининграде женщине, упавшей на ж/д путях, отрезало поездом ногу



В пятницу, 10 ноября, в Калининграде женщине отрезало поездом ногу. Об этом сообщается в группе "Система 112 Калининград" на сайте "ВКонтакте".

Инцидент произошёл около 19:00 возле СНТ "Железнодорожник" в районе ул. И. Земнухова. Женщина переходила через железнодорожные пути по пешеходному переходу. Она поскользнулась и упала на рельсы. В этот момент по путям ехал поезд. Мужчина, находившийся рядом, увидев произошедшее, успел вытянуть её за руки.



"Я работал на улице около продуктового магазина, который находится в нескольких десятках метров от ж/д полотна. В тот момент рядом стояло несколько человек, мужчины курили, разговаривали. Один из них увидел, как на путях упала женщина. Она не могла подняться, а в это время к ней уже приближался рельсобус. Мужчина кинулся к ней и в последний момент успел вытащить её из-под поезда. Он спас ей жизнь, однако поезд проехал бедняге по ступне", — рассказал о случившемся очевидец Артур.



Первые минуты женщина была в шоковом состоянии, она не поняла, что с ней произошло, пыталась подняться и пойти дальше. Люди пытались ей помочь, кто-то искал жгут, другие зажимали рану, звонили в скорую помощь. Машинист поезда остановился чуть дальше и тоже пытался помочь пострадавшей.

"Скорая помощь приехала буквально через пять минут. Медики стали грузить женщину в машину, только тогда она почувствовала боль и начала кричать. Ей отрезало ногу по щиколотку", — рассказал очевидец.



В экстренных службах региона Клопс.Ru пояснили, что 44-летняя пострадавшая находилась в состоянии алкогольного опьянения. С диагнозом "травматическая ампутация левой стопы" она была госпитализирована в ЦГКБ.