В Калининграде на парковке обнаружили тело мужчины

В воскресенье, 12 ноября, на ул. Пролетарской нашли тело мужчины. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в правоохранительных органах.



Сообщение в следственные органы поступило от диспетчера скорой помощи. Около 12:00 на автопарковке в районе дома №125 нашли тело мужчины. На вид ему около 50 лет. Ориентировочно смерть наступила около пяти часов назад. Предварительная причина — алкогольная интоксикация с переохлаждением.



Как пояснили Клопс.Ru в региональном СУ СК РФ, на место выехал следователь СО по Ленинградскому району. Признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружили. Личность погибшего установили. Им оказался 25-летний мужчина, не имеющий места регистрации.