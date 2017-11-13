В Советске покупательница, поскользнувшаяся на мокрой плитке, просит взыскать с директора магазина 600 тыс. рублей

В Советский городской суд поступило исковое заявление от женщины, получившей травму на территории магазина. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.



В сентябре 2017 года женщина пришла в магазин в Советске с дочерьми. Когда покупательница подходила к полке с продуктами, она поскользнулась на мокрой плитке и упала. Дочь пострадавшей вызвала скорую помощь. Женщину увезли в больницу, где у неё диагностировали различные телесные повреждения.

Истица полагает, что она получила травму по вине владельца магазина, работники которого не настелили на мокрый пол специальные покрытия, впитывающие влагу. Она просит взыскать с магазина компенсацию морального вреда — 600 000 рублей, а также расходы на обследование.