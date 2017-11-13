В Багратионовском районе 11-летний школьник спас первоклассника, получившего разрыв селезёнки

В Багратионовском районе шестиклассник спас семилетнего мальчика, который упал с велосипеда и получил серьёзную травму. Об этом Клопс.Ru рассказали сам школьник и мама пострадавшего.

История произошла 29 сентября. Ученик 6 класса Б школы "Южная" Ваня Загребельный возвращался домой после занятий. Недалеко от территории школы он заметил мальчика, который лежал на земле, рядом валялся велосипед. Ребёнок плакал и корчился от боли.



Разрыв селезёнки

"Мальчик животом лежал прямо на ручке велосипеда. Мимо шли люди, но к нему никто не подходил, — рассказал Ваня. — Я решил узнать, что случилось и как он себя чувствует. Попробовал его поднять, но он даже не мог держаться на ногах. Ему было очень больно и плохо. Тогда я взвалил его на плечо и понёс в школу. Там дежурные и учителя вызвали скорую помощь и позвонили его маме".



Всё время до приезда скорой помощи Ваня сидел с мальчиком и подбадривал его. Как оказалось, это был первоклассник той же школы — семилетний Женя Копцев. Приехавшие на вызов врачи констатировали у пострадавшего серьёзные травмы — разрыв селезёнки и внутреннее кровотечение.

Первоклассник Женя Копцев. Фото: предоставлено Натальей Копцевой



Срочно прооперировали

Мама Жени, Наталья Копцева, рассказала, что она была дома, когда ей позвонили из школы.



"Мне сказали срочно принести документы Жени. Когда я примчалась в школу, увидела, что сын лежит на стульях и кричит от боли не своим голосом. Я была в ужасе. Нас повезли в Детскую областную больницу. Врачи сказали, что у него разрыв селезёнки, ушиб почек", — говорит Наталья Копцева.



В тот же день Женю прооперировали, селезёнку зашили. Врачи сказали, что если бы он сразу не попал на операционный стол, то история могла бы закончиться печально.



Взял велосипед брата

Уже на следующий день ребёнку стало лучше, и он объяснил, как всё произошло. В тот день после занятий Женя пришёл домой, но около квартиры вспомнил, что забыл в классе шапку.



"У меня старший сын занимается паркуром, — объяснила Наталья. — В подъезде стоял его спортивный велосипед. Женя сел на него и помчался обратно в школу. По дороге сильно разогнался, увидел бордюр, хотел перепрыгнуть через него, но не смог. Упал и ударился об руль животом. После этого не смог подняться".



Женя пробыл в больнице до середины октября. От физкультуры его освободили, но в школу он уже ходит и чувствует себя лучше.



Скромный герой

Ваня Загребельный. Фото: предоставлено Александром Загребельным

По словам отца Вани, сын не очень-то хочет рассказывать об этой истории. "Мы, наверное, позже всех об этом узнали. Ваня ничего не говорил и героем себя совсем не чувствует", — сказал журналистам папа шестиклассника Александр Загребельный.

Наталья Копцева хотела поблагодарить Ваню за спасение сына. "Я его спросила, о чём он мечтает — может, хочет какую-то вещь или игрушку, может быть, сладкий подарок", — говорит Наталья. Но маленький герой категорически отказался от благодарности: "Мне ничего не нужно, у меня всё есть".